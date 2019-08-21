Tuncelili çocuklar temiz çevre için çöp topladı

21.08.2019 13:54

Tunceli'de özel bir kreşte eğitim gören 3-4-5 yaş gruplarındaki çocuklar, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde doğadaki çöpleri temizledi.

Munzur Çayı kenarındaki ağaçlık alanda temizlik yapan 20 kişilik öğrenci gurubu, eldiven takıp ellerine aldıkları çöp poşetleriyle doğada bulunan çöpleri topladı.

Öğretmenlerinin gözetiminde çöpleri toplayan öğrenciler ellerindeki "Çevremizi temiz tutalım" dövizleriyle doğaya çöp atanlara da uyarıda bulundu.

Öğretmen Sevcan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara çevre bilincini kazandırmak istediklerini belirten Aslan, "3-4-5 yaş grubundaki çocuklarımızla sosyal sorumluk projesi kapsamında doğayı temizlemek için Munzur bölgesine geldik. Çevre bilinci için buradayız." dedi.

Aslan, devamlılık adına bu tür etkinlikleri her zaman düzenleyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir temizlik yaptık Amacımız çevremizi temiz bırakmak ve küçük çocuklarımıza bu duyguyu aşılamak. Mutlu çocuklar, aydınlık gelecektir. Bundan sonra her hafta bir gün buradayız. Lütfen doğamıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA