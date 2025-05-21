Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ne oldu? Tunceli Valisi görevden mi alındı, neden?

Tunceli'de valilik makamında yaşanan son gelişmeler, kamuoyunun yakın takibine girdi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'yla ilgili ortaya çıkan yeni durum, hem yerel çevrelerde hem de ülke genelinde dikkat çekti. Peki, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ne oldu?Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevden mi alındı, yoksa başka bir görevlendirme mi yapıldı? İşte, valilik makamındaki son duruma dair merak edilen ayrıntılar…

TUNCELİ VALİSİ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU GÖREVDEN Mİ ALINDI, NEDEN?

Tunceli'de valilik makamında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze alındı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı emrine alındığı ve valilik görevine vali yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekâleten atandığı belirtildi.

Tunceli Valisi görevden mi alındı, neden

Vali Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınması kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı. Bazı kaynaklar, bu kararın Tekbıyıkoğlu'nun talebi doğrultusunda alındığını öne sürerken, bu iddialara dair resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı. Görev değişikliği sonrası yaşanan bu gelişme, yerel yönetim dinamiklerinde yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.

Bülent Tekbıyıkoğlu, 10 Ağustos 2023'te Tunceli Valiliği görevine atanmıştı. Görev süresi boyunca özellikle Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanması, belediyenin sosyal medya hesaplarında yapılan düzenlemeler ve yerel idari kararlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Tekbıyıkoğlu'nun görevden alınmasının ardından yerine vekâleten atanan Ertuğrul Aslan'ın yeni süreçte nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceği ise merakla bekleniyor.