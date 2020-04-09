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Yılmaz Güneş, Jandarma, Güncel

TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yokTUNCELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve 5 Ocak tarihinden...

09.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:42
TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

TUNCELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve 5 Ocak tarihinden beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmaları bugün de devam etti. Gün boyu yapılan aramalarda Güneş ve Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarında 24'üncü güne girilirken JAK Timi Yılmaz Güneş için bugün iki gruba ayrılan JAK timleri botlar ve nehir içinde balık adamlar ile nehrin 7 km'lik bölümünde aramalarını sürdürürdü ancak hiçbir ize rastlanamadı. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

AİLESİ İLK GÜNDEN BUGÜNE ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ve diğer yakınları 17 Mart'tan itibaren sürdürülen arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Bugün de çalışmaları yerinde takip eden aileye JAK timi görevlileri sürekli bilgi verdi.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 96'INCI GÜNDE DE İZ YOK

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 96'ıncı gününe girerken bugün arama ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Bütün gün yapılan tüm aramalara rağmen bugün de Doku'ya ait ize rastlanmadı.

TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

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TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok
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