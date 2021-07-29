Tunceli'nin Pertek ve Mazgirt ilçelerindeki tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi

Tunceli'de helikopterle havadan görüntülenen Pertek ve Mazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Tunceli'de helikopterle havadan görüntülenen Pertek ve Mazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, sahip olduğu yaylaları, akarsuları ve yaban hayatı varlığıyla göz alıcı güzellikler sergiliyor.

Eşsiz doğası ve temiz havasıyla yılın her döneminde çok sayıda turistin uğrak yeri olan kentte, tabiat harikası Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi ve Munzur Gözeleri hayranlık uyandırıyor.

Kente bağlı Pertek ve Mazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler de helikopterle havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin objektifine yansıyan Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde bulunan ada görünümlü Pertek Kalesi ve Tunceli-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotlar masmavi suların ortasında güzel görüntü oluşturdu.

Mazgirt ilçesinde de sarı ve yeşil rengin tonlarına bürünen buğday, arpa ve ayçiçeği tarlaları ile kahverenginin tonlarına sahip dağlık alanlar eşsiz manzaralar sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren