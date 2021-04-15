Tunceli İftar Vakti 14 Nisan 2021- Tunceli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Tunceli İmsakiye

Tunceli iftar vakti ve sahur vakitleri 2021 ramazan ayının gelmesi ile takip edilmeye başladı. Tunceli imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Gece kalkılan sahurun ardından gün boyu oruç tutan müslümanlar akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açıyor. Tunceli ilinde ikamet eden müslüman vatandaşlar iftar bugün saat kaçta? Sahur (İmsak) vakitleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, Tunceli'de iftar ve sahur vakitleri neler?

Tunceli iftar vakti ve sahur vakitleri 2021 ramazan ayının gelmesi ile takip edilmeye başladı. Tunceli imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Gece kalkılan sahurun ardından gün boyu oruç tutan müslümanlar akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açıyor. Tunceli ilinde ikamet eden müslüman vatandaşlar iftar bugün saat kaçta? Sahur (İmsak) vakitleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, Tunceli'de iftar ve sahur vakitleri neler? İşte detaylar haberimizde…

TUNCELİ İFTAR VAKTİ - 14 NİSAN 2021

Tunceli'de bugün sahur vakti 04:12 bitmektedir. Oruçlar ise 19:05 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:27 kılınacaktır.

Tunceli İlçeleri: Tunceli (İl Merkezi), Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür

14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:12

İftar Vakti (Akşam): 19:05

Teravih Namazı (Yatsı): 20:27

15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:10

İftar Vakti (Akşam): 19:06

Teravih Namazı (Yatsı): 20:28

Önemli: Bulunduğunuz lokasyona göre sahur ve iftar saati 1-2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasına ve buna göre iftarınızı açmanıza dikkat ediniz.

2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapıldı.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.

Namaz Vakitleri;

İmsak: Tunceli için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir, tan yerinin ağardığı vakittir.

Güneş: Tunceli için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.

Öğle: Tunceli için öğle namazı saatini belirtir.

İkindi: Tunceli için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.

Akşam: Tunceli için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.

Yatsı: Tunceli için yatsı namazı saatidir.

Tunceli Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.

Tunceli Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.