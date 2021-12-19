TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI - Haberler
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TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan kara yolu, Pülümür ilçesindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ- Erzincan kara yolu, Pülümür ilçesindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sabaha karşı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Muti Köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, valilik, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar TIR geçişine kapatıldığını duyurdu.

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

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