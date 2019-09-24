Tunceli emniyet müdürlüğü'nde devir teslim

24.09.2019 13:19

EMNİYET Müdürleri Atama Kararnamesi ile Tunceli'ye atanan Yılmaz Delen, İl Emniyet Müdürlüğü görevini Doğu Ateş'ten devraldı.

Polis başmüfettişliğinden Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yılmaz Delen, görevi törenle Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Doğu Ateş'ten devraldı. Polisevindeki devir teslim törenine; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Tunceli Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı. Tunceli Emniyet Müdürü olarak 3 yıl görev yaptıktan sonra Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Doğu Ateş, Tunceli'de el birliğiyle huzur ve güven ortamının sağlandığını söyledi. Ateş, "Bu 3 yıl içinde kurumlar arası iş birliği ve vatandaşlarımızla iyi ve uyumlu bir çalışma ortamı yürütmeye çalıştık. Tüm kurumlarımız bize destek oldular. Bu çaba ve çalışmanın sonucunda da Tunceli'de el birliğiyle huzur ve güvenliğin sağlandığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha huzurlu çok daha gelişmiş bir il, herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı bir il olarak devam eder ve daha da gelişir" dedi.

Konuşmadan sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Doğu Ateş'e hizmetleri dolayısıyla birer plaket verdi.

Kaynak: DHA