Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi

Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'den, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a, içerisinde 85 ton su bulunan yardım TIR'ları yola çıktı.

TUNCELİ'den, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a, içerisinde 85 ton su bulunan yardım TIR'ları yola çıktı.

Tunceli Valiliği, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için harekete geçti. Tunceli valiliği, İl Özel İdaresi ve özel bir su firması sel bölgesindeki vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için 85 ton su TIR'larla Kastamonu ile Sinop'a gönderildi. 

'TUNCELİ'NİN YÜREĞİ SİZLERLE'

Tunceli'nin yüreğinin selde etkilenen illerin yanında olduğunu belirten Vali yardımcısı Osman Şahin, "Batı Karadeniz bölgemizde sel afetinden dolayı zarar gören vatandaşlarımıza en önemli ihtiyaç olan su gönderdik. Bu vesileyle özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz olmak üzere etkisi altına alan sel felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim, milletimize bu tarz acılar bir daha yaşatmaz. 3 TIR içme suyunu Kastamonu ve Sinop illerine gönderiyoruz" dedi.


Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi
Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi
Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi
Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

Son dakika haberi | Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi
Son dakika haberi | Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Meral Akşener Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:20:57. #1.15#

title