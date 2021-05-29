Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı
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Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nazimiye ilçesi Hamik Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ve yöre halkının yardımıyla süren çalışmalarda yangın kontrol altına alındı. Ayrıca soğutma çalışmalarını devam ettiği bölgede, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman münferit alevlenmelerin ve yoğun dumanın oluştuğu bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nazimiye ilçesi Hamik Dağı üzerinde bilinmeyen nedenlerle çıkan örtü yangınına, Nazimiye Kaymakamımız koordinesinde Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarmamız ve yakın köylerde bulunan vatandaşlarımızla birlikte müdahale edilmiş, örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ancak bölgede devam eden şiddetli rüzgar, zaman zaman münferit alevlenmelere ve yoğun dumana sebebiyet vermektedir. Ekiplerimiz bölgede olup alanda çalışmalara devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına katkı sunan vatandaşımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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