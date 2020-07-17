Tunceli'deki kazada anneden sonra 2 yaşındaki Kıvanç ile baba da hayatını kaybetti, ölü sayısı 3...
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Tunceli'deki kazada anneden sonra 2 yaşındaki Kıvanç ile baba da hayatını kaybetti, ölü sayısı 3...

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada anneden sonra, hastaneye kaldırılan 2 yaşlarındaki Kıvanç bebek ile babası da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'deki kazada anneden sonra 2 yaşındaki Kıvanç ile baba da hayatını kaybetti, ölü sayısı 3...
17.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:20

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada anneden sonra, hastaneye kaldırılan 2 yaşlarındaki Kıvanç bebek ile babası da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölü yasının 3'e yükseldiği kazada 2 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen Kemal Yıldız idaresindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada cipte bulunan anne Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Sercan ile 2 yaşlarındaki oğlu Kıvanç Kaya ve midibüste bulunan 3 kişi ağır, 12 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olan ve iki kez kalbi duran Kıvanç bebek, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvanç bebek hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan baba Sercan Kaya da Tunceli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada durumu ağır olan 2 yaralanın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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