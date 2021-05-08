Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi
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Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi

Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yapılan çalışmalarda, yabani dağ soğanı keşfedildi.

TUNCELİ'de, 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yapılan çalışmalarda, yabani dağ soğanı keşfedildi. Doç. Dr. Metin Armağan, "Bu tür, şu anda literatürde sadece Tunceli'de kayıtlı" dedi. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Armağan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'nde çalışan Murat Özel, Munzur Vadisi Milli Parkı ve 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yaptıkları çalışmalar sonucu yabani dağ soğanı keşfetti. Dağ soğanına, Doç. Dr. Armağan ve Murat Özel'in adı yer alarak, bilimsel olarak 'Allium Muratozelii Armağan' ismi verildi. Bitkinin Türkçe karşılığı ise 'Aziz Abdal Soğanı' oldu.

Bu çalışmalara ilk olarak 2015 yılında başlandığını belirten Doç. Dr. Metin Armağan, "Her yıl bölgeye gelerek Murat Özel ile keşif amaçlı incelemeler yaparız. Yeni soğan türünü keşfedince Cenevre ve Londra gibi ülkelerde toplanmış örneklere bakarak, karşılaştırdım; yeni olduğunu fark ettim. Karakter olarak gömülen türüne benziyordu. Onun çiçekleri pembedir bulduğumuz türde ise beyazdı. Onun çiçekleri 4 milimetredir bunun ise 6 milimetre. Bu tür, şu anda literatürde sadece Tunceli'de kayıtlı ve Aziz Abdal Dağı'nın güney yamaçlarındadır. Bu yüzden adını 'Aziz Abdal' koyduk. Bundan sonra farklı bölgelerde de keşfedilebilinir. Biz Munzur Vadisi'nde daha önce de bir bitki bulduk, o da endemik 'Munzur'un nefes' adı verilmişti. Tunceli bölgesi endemik türler bakımından çok zengin bir bölge. Hatta bir tür daha tespit ettik, onun üzerine de şu anda incelemeler yapıyoruz, 2 ay gibi bir sürede her şey netleşecek" diye konuştu. 

Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi
Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi
Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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