Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
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Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı

Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak bilinen ışkın tezgahlardaki yerini aldı.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen, her ilde farklı farklı isimler verilen ancak genel olarak "Doğunun Muzu" olarak bilinen ışkının ilk toplanmaya başlandığı yerlerden biri olan Tunceli'de tezgahlarda yerini aldı. 10 ile 12 liradan satışa sunulan Işkın'a vatandaşların talebinin yoğun olduğu aktarıldı.

Doğada topladığı bitkileri yıllardır tezgahta sattığını belirten Yaşar Aslan, "Astım, tansiyon ve şekeri olanlara bire bir iyi gelen bir yiyecektir. Hemoroid hastalığına çok iyi gelen faydalı bir bitkidir. Bunun kökünü de şeker için istiyorlar ama biz doğa tahrip olmasın diye köklerini çıkarmıyoruz. Bunu tanıyanlar, iyi bilenler bayağı alıyor. Ayrıca bunu getirdiğimiz zaman tezgahta iki gün ömrü var. Serin havada muhafaza edilirse bir hafta da kalabilir" dedi. - TUNCELİ

Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı
Tunceli'de 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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