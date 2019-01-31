Tunceli'de yaban hayvanlarına askeri helikopterlerle yem bırakıldı (Görüntü ekiyle)

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için kalkan Sikorsky tipi 2 askeri helikopter, havadan yem bıraktı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma altında bulunan dağ keçisi başta olmak üzere yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklandığını söyledi.

Tunceli'de, ağır geçen kış şartları nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Valilik tarafından kırsalda yaşayan yabani hayvanlar için helikopterle havadan yem dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberlerindeki gazetecilerle birlikte Skorsky tipi 2 helikopterle bölgeye giderek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, valilik kararıyla kent genelinde dağ keçisi, su samuru, vaşak, ur keklik, bozayı, kurt ve çengel boynuzlu dağ keçisinin avlanmasının yasaklandığını söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu

Bu yıl ülkemizin her yerinde olduğu gibi Tunceli'de de kış şatları çok çetin geçmektedir. Tunceli'nin bazı bölgelerinde 3- 4 metreyi aşan kar yağışı olmuştur. Aşırı kar yağışı nedeniyle beslenemeyen yaban hayvanlarının aç kalmaması için büyük gayret göstermekteyiz. Valiliğimizin öncülüğünde jandarma ekiplerimiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubemiz tarafından belli aralıklar ile yaban hayvanlarının beslenmesi için havadan ve karadan belli bölgelere yem bırakılmıştır. Bugün de 2 jandarma helikopterimiz, ilimizin yaban hayvanı yoğunluğu olan bölgelerine havadan yem bırakılarak beslenmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmamız aralıklar ile devam edecektir. Tunceli yaban hayatı ve endamik bitki türüyle Türkiye'de çok önemli bir merkez konumunda. Tunceli halkı ve valiliği olarak bu yaban hayatını korumak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle yöre halkının kutsal saydığı dağ keçilerini korumak için ve kaçak avcılığı engellemek için bir dizi çalışmalarımız var aldığımız bu av yasaklama kararıyla jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimiz denetimlerini artıracak ve avcılığın önüne geçecekleridir.

Kaynak: DHA