Tunceli'de üniversite öğrencilerinin 'ev kiraları düşürülsün' talebi

TUNCELİ'deki Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, sınırlı KYK yurtları ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sıkıntısı yaşıyor. Valilik ve belediye çözüm için harekete geçerken, öğrenciler özellikle yüksek ev kiralarına tepki gösteriyor.

Türkiye'nin birçok kentinden Tunceli'ye gelerek Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, sınırlı KYK yurtları ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sıkıntısı yaşıyor. Toplamda 7 bi kadar öğrencisi bulunan üniversitede yurt kapasitesinin 2 bin 100 olması, öğrencileri kiralık evlere yöneltti. İl genelinde 1+1 daire kiralarının 2 bin liradan başlaması, 2+1 olanların ise 4 bine kadar çıkması öğrencileri daha da mağdur etti. Tunceli Valiliği, öğrencilerin mağdur olmaması için atıl durumdaki binaları yurda çevirirken, boş dairelerin öğrencilere verilmesi için de çalışma başlattı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ev sahiplerine, kira fiyatlarını düşürmeleri için çağrı yaptı.

Tunceli Valiliği de öğrencilerin barınma sorunlarının gidermesi hususunda birtakım binaları yerel imkanlarla yurda çevirdiklerini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada "Valiliğimizin talimatıyla, Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve talepte bulunan tüm öğrencilerimiz yerleştirme sonuçları beklenmeksizin KYK yurtlarına misafir statüsüyle kabul edilmiş, ayrıca tüm yurtlarımızda misafir öğrenci kabul edebilmek üzere ilave tedbirler hayata geçirilmiştir. Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında başvurusu olup, herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek adına Valiliğimizce; Milli Eğitim Bakanlığımıza ait ilimizde bulunan TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdumuzun kız öğrencilerimize geçici olarak tahsisi sağlanmıştır. Halihazırda üniversite öğrencilerimiz kalmakta olup mevcut kapasitenin bir kısmı halen boş durumdadır. KYK yurtlarımızda misafirliği biten kız öğrencilerimiz geçici olarak bu yurdumuzda misafir edileceklerdir. İlimizdeki bir STK'ya ait olan ve atıl vaziyette bulunan yurt binası, kız öğrencilerimizin yurt ihtiyacını gidermek üzere Valiliğimizin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilmiş olup pazartesi günü KYK sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yurtlarda misafirliği biten kız öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bu surette yaklaşık 150 kız öğrencimize de barınma imkanı sağlanmış olacaktır. İl genelinde vatandaşlarımıza ait olmakla birlikte atıl/boş vaziyette bulunan dairelerin öğrencilerimizce kiralanabilmesi için valiliğimizce ev sahipleri ile irtibat kurulmuş, boş olan konutlarını çok düşük bedelle kiraya verecek konut sahiplerinin telefonları yurt idarelerine ve üniversite yönetimine bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.