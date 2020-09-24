Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi

24.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:59
Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında iller yeni kararlar alırken Tunceli'de de bilet sisteminin bulunmadığı para alışverişi yapılan toplu taşıma araçlarına eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, toplu taşıma araçlarında para alışverişi yapanlara yönelik eldiven kullanımı zorunluluğu kararı alındı.

PARA ALIŞVERİŞİ YAPANLER ELDİVEN TAKACAK

Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferit DEMİR

Haber Yorumları (1)
ELDIVEN TUCCARI: ÇOKK GİZLİ TİCARET ANLAŞMASI YAPTIK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Hande Erçel Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Hırsızlık Resmi Gazete Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 13:02:44. #1.14#
title