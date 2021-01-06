Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu
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Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu

06.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:57

Tunceli'de Pülümür Çayı'na elektrik verilmesi nedeniyle çok sayıda balık yanarak telef oldu.

Pülümür İlçesi'ne bağlı Gökçekonak Köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Pülümür Çayı'na elektrik verilmesi sonucu çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparken olayı yapanların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu

"BALIKLAR YANARAK ÖLMÜŞ"

Köy sakinlerinden Ümit Bayram, "Doğamızdan ne istiyoruz. İki üç kendini bilmez elektrik vermiş suya balıklar yanmış. Bunu yapan insan değil. Bu memlekette biri gübre, biri çöp döküyor. Biri suya elektrik veriyor. Doğa hepimize yeter. Bu kadar açgözlü olmanın anlamı var mı? İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Bu balıklar yanarak ölmüş. Derisi atmış. Bir insan evladı bunu yapabilir mi? Pandemiden dolayı insanlar gelip balığını yiyor. İki tane yakalıyor bize yeter diyor. Niye adam gelip huzur buluyor doğada. Suya elektrik veren insan bunun soyunu tüketecek. Yarın çocuklarımız balık yiyemeyecek" dedi.

Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu

DAHA ÖNCE DE OLMUŞ

Bayram, daha önce de aynı bölgede suya elektrik verilmesi sonucu balıkların öldüğünü belirterek, "Şu an bizim gördüğümüz bu kadar. 7-8 kilometre boyunca balık akmış bembeyaz" diye konuştu.

Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu
Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu
Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

Haber Yorumları (1)
İLKER,: Bunu yapanlar oranın yerli halkı, suçluyu uzakta aramamak lazım, yazık günah hayvanlara. .
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