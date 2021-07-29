Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Munzur ve Pülümür vadisindeki doğal plajlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Tunceli'de sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Munzur ve Pülümür vadisindeki doğal plajlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim ilgi çeken kentte, gün içinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı.

Sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen vatandaşlar, tabiat harikası Munzur Vadisi ve Pülümür Vadisi'ndeki çaylarda yoğunluk oluşturdu.

Kentteki yerel işletmecilerce vadilerde değerlendirilen doğal plajlara akın eden kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, şezlonglarda güneşlenip buz gibi sularda yüzmenin keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise gölge alanlarda oturarak, doğayla iç içe piknik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Munzur Çayı'nda yüzen Aydın Taş, AA muhabirine, Almanya'dan Tunceli'ye tatile geldiğini söyledi.

Kentin çok güzel bir yer olduğunu belirten Taş, "Buranın doğası, havası ve insanları çok güzel. Yüzmek için Munzur Çayı'na giriyoruz, serinliyoruz. Burası aynı Antalya'daki plajlara benziyor. Buradan Ege ve Akdeniz kıyılarına gitmeye gerek yok. Herkese tavsiyem Tunceli'ye gelsinler. Gün boyu Munzur Çayı'nın kıyısında zaman geçiriyoruz ve eğlenceli vakit geçiyor." dedi.

Hasan Akbayır da Tunceli'nin doğal güzellikleriyle kendisini cezbettiğini ve bu şehrin suyu ile havasının dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığını dile getirdi.

Akbayır, kente gelen vatandaşların doğayı koruması ve kirletmemesi gerektiğini belirterek, "Bizim geldiğimiz yerde güneş yok ve soğuk. Burada da güneşi görünce D vitamini alalım dedik. Munzur'umuz buz gibi ve sularına girip serinliyoruz. Tertemiz suyu var ve bu suyu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerek serinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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