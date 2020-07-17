Tunceli'de meydana gelen kazada kaç kişi öldü?
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Tunceli'de meydana gelen kazada kaç kişi öldü?

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir yolcu midibüsü ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Tunceli'de meydana gelen kazada kaç kişi öldü?
17.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:31

Elazığ yönünden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AAD 158 plakalı yolcu midibüsü, Tunceli Elazağ kara yolu Göktepe mevkisinde karşı yönden gelen 25 AAG 937 plakalı cip ile çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçtan bir kişi öldü, biri ağır 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Kazanın, midibüsünün Elazığ'daki hava limanından aldığı yolcuları Tunceli'ye getirirken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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