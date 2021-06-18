Tunceli'de kurttan kaçarken kayalığa sıkışan keçi AFAD görevlilerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de kurttan kaçarken kayalığa sıkışan keçi AFAD görevlilerince kurtarıldı

Tunceli'de kurttan kaçarken kayalığa sıkışan keçi AFAD görevlilerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kurttan kaçarken kayalıkta sıkışan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince çıkarıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kurttan kaçarken kayalıkta sıkışan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince çıkarıldı.

İlçenin Çataksu köyüne bağlı Aşağıyakabaşı mezrasında Ali Kaplan'a ait bir keçi, kurt saldırından kaçarken kayaların arasına sıkıştı.

Keçiyi kendi çabalarıyla bulunduğu yerden kurtaramayan Kaplan, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD görevlileri, halat yardımıyla keçiyi sıkıştığı kayalardan kurtararak sahibine teslim etti.

Keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kaplan da yardımlarından ötürü AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Hande Erçel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de kurttan kaçarken kayalığa sıkışan keçi AFAD görevlilerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 19:49:35. #1.15#

title