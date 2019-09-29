Tunceli'de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP il eş başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

29.09.2019 12:21
Tunceli'de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP il eş başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, "terör örgütü üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamaları nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.