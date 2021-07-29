Tunceli'de Eren-7 Operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 şarjörü, 37 adet M-16 fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet EYP düzeneği için devre kartı,1 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı