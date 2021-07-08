Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik'e ait tarlada istiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinaları alevlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine giderek incelemelerde bulunan Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, üretici Orhan Çelik'e geçmiş olsun temennilerini iletti. - TUNCELİ

Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Burak Özçivit Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:24:33. #1.14#

title