Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

Merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Uçar'ın bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.