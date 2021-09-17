Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu - Haberler
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Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

TUNCELİ merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan Kelime Uçar'dan (54) haber alınamıyor.

TUNCELİ merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan Kelime Uçar'dan (54) haber alınamıyor. Geçen yıl oğlunun, babasını öldürdükten sonra intihar etmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kadının bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Uçar'ın bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.

Geçen yıl Uçar'ın oğlu Murat (25), bilinmeyen bir nedenle bulunan av tüfeğiyle önce babası Hüseyin Uçar'ı (49) öldürmüş, ardından da evin önüne çıkarak aynı tüfekle yaşamına son vermişti. Bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Kelime Uçar'ın yakınlarına 'Ben bir gün kayıp olacağım, kimse beni bulamayacak' dediği öğrenildi. Uçar'ı arama çalışmaları devam ediyor.


- Tunceli
Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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