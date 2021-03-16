Tunceli'de belediye çalışanı memurların maaşına yüzde 20 zam yapıldı

Tunceli Belediyesinde görevli DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi kadrolu memurlara yüzde 20 zam yapılmasını içeren TİS sözleşmesi imzalandı.

Moğultay Mahallesi'ndeki belediye binası toplantı salonunda düzenlenen TİS imza törenine, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, DİSK/Genel-İş Sendikası Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz Koç ve memurlar katıldı.

Maçoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm belediye çalışanlarıyla birlikte daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını söyledi.

Sendikayla üçüncü görüşme sonrasında sonuca ulaşıldığını ifade eden Maçoğlu, "Bir önceki sözleşmemizde işçilere yüzde 13, bugün ise yüzde 20 zam verdik. Keşke bütçemiz daha iyi olsaydı da arkadaşlarımıza daha iyi bir zam yapabilseydik. Bizim bu çalışmamızla beraber bir bölüm işçi 8 bin liranın üzerinde, bir bölüm işçi de bu rakama yakın maaşlarını alacaklar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren