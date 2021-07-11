Tunceli'de 80 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de 80 koyun telef oldu

Tunceli'de 80 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada 80 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada 80 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Haydar Baba yaylasında hayvancılıkla uğraşan İbrahim Halil Hurma'ya ait 80 koyun, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Hurma, durumu İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemede koyunların bir yabani hayvandan korkup yaşanan izdihamla birbirlerini ezdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 80 koyun telef oldu
Tunceli'de 80 koyun telef oldu
Tunceli'de 80 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de 80 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:59:03. #1.14#

title