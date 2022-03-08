Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

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Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dersim Kadın Platformunun çağrısı üzerinde merkez Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kadınlar burada davul-zurna eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra yürüyerek Seyit Rıza Meydanı'na giden kadınlar burada da halaylar eşliğinde günlerini kutladı.

Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmaların ardından kutlama, müzik dinletisiyle sona erdi. - TUNCELİ

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Dersim, Mart, Yerel, Haberler

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