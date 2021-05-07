Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle, karantinaya alındı
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 4 köy ve 1 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 4 köy ve 1 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
- Tunceli
Mazgirt İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs vakalarının tespit edildiği Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ile Akpazar beldesindeki Çarşıbaşı Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.Karantinaya alınan 4 köy ve 1 mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.
- Tunceli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM