Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı - Haberler
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Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalıTUNCELİ Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapandı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı

TUNCELİ Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından yolları ulaşıma açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatılan Tunceli-Nazımiye, Tunceli-Ovacık, Tunceli- Pülümür karayolları ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü arasında tır geçişlerine yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle izin verilmezken, Tunceli-Çiçekli Hozat ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolları trafiğe kapalı bulunuyor.

Öte yandan Tunceli Valiliği, vatandaşlara çığ konusunda uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının sebebiyet vereceği olası çığ tehlikelerine karşı lütfen doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları gibi tüm doğa aktivitelerimizi ve işlerimizi erteleyelim" denildi.

Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı

Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı

Tunceli'de 287 köy yolu ulaşıma kapalı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Tunceli Valiliği, Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Haber

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