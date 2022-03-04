TUNCELİ'DE 140 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat'ta 5, Mazgirt'te 29, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 17, Pertek'te 11 ve Pülümür'de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.