Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı

09.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:11
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özle idaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kent genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 32, Hozat ilçesinde 19 ve Pülümür ilçesinde 37, Mazgirt ilçesinde 12, Nazimiye ilçesinde 11, Pertek ilçesinde 10, merkez köylerde 10, Çemişgezek ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.

Öte yandan Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran mevkisi ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkisinde yoğun tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler dün geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

İlgili Haberler

Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:27:03. #1.15#
title