Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında Edremit'te anıldı

Sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 8'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz, Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Düzenlenen anma programına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Kürşad Saran, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, oyuncu Reha Özcan ve sevenleri katıldı. Anma etkinliğinde sanatçının sesinden şiir dinletileri yapıldı. Duygu dolu anlar yaşayan hayranları, sanatçının mezarı başında dua etti.

Türk sinemasında Tuncel Kurtiz'in yerinin doldurulamayacağını ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında onu saygıyla, özlemle anıyoruz. Onun ifadesiyle 'Herkes ölür, kimi toprağa kimi yüreğe gömülür.' O bizim topraklarımıza ama en önemlisi yüreğimize gömülmüştür. Oynadığı karakterlerle ruhumuza işledi, sesiyle hafızamıza kazındı. Sesinin şiire yakıştığı bir delikanlıydı. O her zaman bir aydın sorumluluğu taşıdı. O bir muhalifti, belki dünyayı değiştiremedi ama dünya da onu değiştirmedi. Hep ezilenden yana, sömürülenden yana durdu. O bugün efsaneleriyle meşhur Kazdağları'nın eteklerinde bir efsane olarak uyuyor. Bedeni topraklarımızda, hatırası yüreğimizdedir. Hatırasını her zaman yaşatacağız, ışıklar içinde uyusun" dedi.

Ardından Kurtiz'in mezarına karanfil bırakıldı. Edremit Belediyesi tarafından Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde pilav ve ayran hayrı da yapıldı.

(Emrah Elmas/İHA)