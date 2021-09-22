Tuncay Şahin İKV yönetiminde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuncay Şahin İKV yönetiminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuncay Şahin İKV yönetiminde

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yönetiminde.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yönetiminde.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yürüttüğü çalışmalarla en önemli kuruluşlar arasında yer alan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) TOBB İstanbul hizmet binasında yapılan 59. Genel Kurul toplantısına katılım sağladı.

Toplantıda, vakfın faaliyet raporları delegelerin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak açık oylama usulü ile yeni yönetim kurulu seçildi. Ayhan Zeytinoğlu yeninden güven tazeledi ve "Bizleri yeniden göreve seçen delegelerimize teşekkür ediyor, sizlere layık olmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum" dedi. Genel Kurulun tamamlanmasının ardından Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu ile birlikte yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında ki yönetim kurulunda; "Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Atila Menevşe, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Tuncay Şahin, Ali Sami Aydın, Celal Kaya, Levent Taş, Yavuz Altun, Süleyman Uyar, İsmail Gülle, Can Yücaoğlu, Akansel Koç ve Hakkı İsmet Aral yer aldı. - DÜZCE

Tuncay Şahin İKV yönetiminde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Mehmet Ali Erbil
Spor Hamit Altıntop Balotelli Muslera Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Mustafa Varank Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuncay Şahin İKV yönetiminde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:09:15. #1.12#