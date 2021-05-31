Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan kaç yaşında, nerelidir? Tuncay Özilhan Hayatı ve Biyografisi

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Üç yıl TÜSİAD'ın başkanlığını yürüten, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan kaç yaşında, nerelidir? Tuncay Özilhan Hayatı ve Biyografisi

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Üç yıl TÜSİAD'ın başkanlığını yürüten, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan kaç yaşında, nerelidir? Tuncay Özilhan Hayatı ve Biyografisi

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan 9 Temmuz 1947 yılında Kayseri'de doğan, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Türk iş adamı.

1947'de İzzet ve Türkan çiftinin çocukları olarak Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, liseyi Saint Joseph Lisesi'nde üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'de tamamladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, Long Island Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti.

Özilhan, 18 Ocak 2001'de yapılan olağan genel kurul sonucunda TÜSİAD'ın 11. başkanı oldu. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 22 Ocak 2004'te görevini Ömer Sabancı'ya devretti.

Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu'nda Mayıs 2007'den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan'la evli ve üç çocuk sahibidir. Oğlu İzzet Özilhan oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir