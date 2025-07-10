Galatasaray kongre üyesi ve hayırsever kimliği ile tanınan iş adamı Dinçer Azaphan'ın babası Tuncay Azaphan hayatını kaybetti.Tuncay Azaphan öldü mü? Tunç Holding Dinçer Azaphan'ın babası neden öldü?

DİNÇER AZAPHAN'IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray Kongre üyesi iş insanı Dinçer Azaphan'ın bir süredir tedavi gören babası Tuncay Azaphan hayatını kaybetti.

Dinçer Azaphan'ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. Azaphan'ın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Tunç Holding'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"ACI KAYBIMIZ

Tunç Holding ailesi olarak büyük bir üzüntü içindeyiz.

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız, değerli büyüğümüz Tuncay Azaphan'ı 10 Temmuz 2025 tarihinde kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

Sayın Tuncay Azaphan'ın cenazesi, yarın (11 Temmuz 2025 Cuma) günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.