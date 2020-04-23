Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Muhammed İsa, Muş, Güncel, Haber

Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekMUŞ'ta, 4 yaşındaki Elif Azra ve 3 yaşındaki Muhammed İsa Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyemö kampanyasına bağışladı.

23.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:56
Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

MUŞ'ta, 4 yaşındaki Elif Azra ve 3 yaşındaki Muhammed İsa Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyemö kampanyasına bağışladı.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ile mücadeleye destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Muş'tan Elif Azra (4) ve Muhammed İsa (3) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 460 TL'lik harçlıklarıyla destek oldu.

Evden çıkamadıkları için '155 Alo Polis İmdat' hattını arayarak kumbaralarını bağışlamak istediklerini belirten Tunç kardeşler, polis ekiplerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 460 TL ile evlerindeki Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı eve gelen Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ekiplerine tutanakla teslim etti.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba İsmail Tunç (43), bu dar günde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. İsmail Tunç, 'Koronavirüs hastalığı çıktığından beri evdeyiz. Evden çıkamadığımız için tabi ki televizyon izliyoruz. Haberleri izlerken çocuklarımız baba bizlerde kumbaramızı devlete nasıl bağışlarız kampanyaya diye çok ısrar ettiler. Kızım polisleri aradı, evden çıkamadığımız için polisleri aradı. Sağ olsun polislerde hiç zaman kaybetmeden geldiler. Kumbarayı teslim ettik kendilerine, Allah razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesinö diye konuştu.

Kumbarasındaki parasını kardeşiyle birlikte 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'mö kampanyasına bağışlayan Elif Nisa Tunç ise, paralarını Tayyip dedeye gönderdiğini belirtti.

Öte yandan polis memurları, çocukların paralarını sayarak tutanak altına alıp, bankada ki işlemlerin tamamlanması ile dekontu getirip Tunç ailesine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-155 Polis İmdat merkezinden detay

-Polis memurunun gelen telefona cevap vermesi ve çocuğun talebinden detay

-Ekiplere bilgi verilmesinden detay

-Ekiplerin çocukların evinin önüne gelişinden detay

-Ekiplerin binaya girişi ve kapı çalmasından detay

-Çocukların polisleri karşılamasından detay

-Kapı içerisindeki diyaloglardan detay

-Çocukların kumbaralarının açılmasından detay

-Para sayımı ve tutanak tutulmasından detay

-Kumbara ve bayrağın teslim edilmesinden detay

-Polis memurlarının binadan çıkışı ve araca binmesinden detay

-Baba İsmail Tunç Röp

-Kız çocuğu Elif Nisa Tunç Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Podolski Burak Yılmaz Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:05:05. #1.14#
title