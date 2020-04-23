Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekMUŞ'ta, 4 yaşındaki Elif Azra ve 3 yaşındaki Muhammed İsa Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyemö kampanyasına bağışladı.

Tunç kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

MUŞ'ta, 4 yaşındaki Elif Azra ve 3 yaşındaki Muhammed İsa Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyemö kampanyasına bağışladı.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ile mücadeleye destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Muş'tan Elif Azra (4) ve Muhammed İsa (3) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 460 TL'lik harçlıklarıyla destek oldu.

Evden çıkamadıkları için '155 Alo Polis İmdat' hattını arayarak kumbaralarını bağışlamak istediklerini belirten Tunç kardeşler, polis ekiplerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 460 TL ile evlerindeki Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı eve gelen Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ekiplerine tutanakla teslim etti.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba İsmail Tunç (43), bu dar günde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. İsmail Tunç, 'Koronavirüs hastalığı çıktığından beri evdeyiz. Evden çıkamadığımız için tabi ki televizyon izliyoruz. Haberleri izlerken çocuklarımız baba bizlerde kumbaramızı devlete nasıl bağışlarız kampanyaya diye çok ısrar ettiler. Kızım polisleri aradı, evden çıkamadığımız için polisleri aradı. Sağ olsun polislerde hiç zaman kaybetmeden geldiler. Kumbarayı teslim ettik kendilerine, Allah razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesinö diye konuştu.

Kumbarasındaki parasını kardeşiyle birlikte 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'mö kampanyasına bağışlayan Elif Nisa Tunç ise, paralarını Tayyip dedeye gönderdiğini belirtti.

Öte yandan polis memurları, çocukların paralarını sayarak tutanak altına alıp, bankada ki işlemlerin tamamlanması ile dekontu getirip Tunç ailesine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-155 Polis İmdat merkezinden detay

-Polis memurunun gelen telefona cevap vermesi ve çocuğun talebinden detay

-Ekiplere bilgi verilmesinden detay

-Ekiplerin çocukların evinin önüne gelişinden detay

-Ekiplerin binaya girişi ve kapı çalmasından detay

-Çocukların polisleri karşılamasından detay

-Kapı içerisindeki diyaloglardan detay

-Çocukların kumbaralarının açılmasından detay

-Para sayımı ve tutanak tutulmasından detay

-Kumbara ve bayrağın teslim edilmesinden detay

-Polis memurlarının binadan çıkışı ve araca binmesinden detay

-Baba İsmail Tunç Röp

-Kız çocuğu Elif Nisa Tunç Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

Kaynak: DHA