Tuna: "Bu Coşku 31 Mart'ta Zaferin Müjdecisidir"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, bugüne kadar gerginliklerden beslenen bir siyaset yapmadıklarını belirterek, "Bu kent huzur istiyor. Bu huzuru da inşallah bizimle bulacak" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesine bağlı Alifendioğlu Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretinde özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Tuna'ya, mahalle sakinleri de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Mahalle sakinleriyle projelerini paylaşan Tuna, seçimlerin demokrasinin düğünleri olduğunu belirterek, "7 aydır sahalardayız. Karşılığımız şudur ki, Hamit Tuna gönüllerde yer bulmuş. Vatandaşlarımız bizi ailesinin bir ferdi olarak görüyor. İnşallah bu yakınlığı 31 Mart'tan sonra hizmet ve gönül yakınlığına çevireceğiz. Bunu da herkese ispat edeceğiz" diye konuştu.

Bugüne kadar gerginliklerden beslenen bir siyaset yapmadıklarına dikkat çeken Tuna, "Bu kent huzur istiyor. Bu huzuru da inşallah bizimle bulacak. Sosyal barışı inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Biz 81 vilayetten gelen insanlarımızın yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge olan Toroslar'da bu işi başardık. Bir aidiyet duygusu kattık. Bunu Mersin'in her noktasına hissettireceğiz. Tarım, sanayi, lojistik, turizm, sanat ve spor alanında kentimizi değerleriyle hep birlikte daha da büyüteceğiz. Biz bu kenti seviyoruz" ifadelerini kullandı.

'Hemşehri dernekleri kentimizin dinamikleridir" diyen Tuna, Malatya İl ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği toplantıda Dernek Başkanı Suat Selamoğlu ve yönetimi ile de bir araya gelerek, projelerini paylaştı ve taleplerini dinledi. Tuna, daha sonra Toroslar ilçesine bağlı Turunçlu ve Turgut Türkalp mahallelerinde düzenlenen açık hava toplantısında da hemşehrileriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, havai fişek gösterileri eşliğinde halaylar çekildi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi ile Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde hemşehrilerinin evine konuk olan Tuna, her evde büyük destek gördü.

Tuna, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımlarıyla düzenlenen 'Memur-Sen Mersin Buluşması'nın da konuğu oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA