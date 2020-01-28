28.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:53

Elazığ depremi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuna Arman, vatandaşların tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Tuna Arman kimdir? Tuna Arman hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. Peki, Tuna Arman kimdir?

TUNA ARMAN KİMDİR?

Tuna Arman doğum tarihi: 22 Mart 1969

Tuna Arman kaç yaşında: 50 yıl yaşında

Tuna Arman nereli: İstanbul

Tuna Arman eşi: Selçuk Soğukçay

Tuna Arman tiyatro sanatçısı, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusudur.

1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984'te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti. 1985'te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösteriliyor.

Tuna Arman

TUNA ARMAN YER ALDIĞI YAPIMLAR

• Çocuklar Duymasın (2017-günümüz) - Özlem

• İki Yalancı (2017) - Gülsüm

• Aşk Yeniden (2016) - Mukadder

• Çorap Söküğü

• Derman

• Hepsi1

• Avrupa Yakası

• Tatlı Hayat

• Evimiz Olacak mı?

• Çiçek Taksi - Manolya Şen (Debriyaj FM DJ)

• Cümbüş Sokak

• Bizim Mahalle

• Altınkuş Musiki Cemiyeti

• Uzak Kentin İnsanları (Köprü)

• Mavi Mavi

• Uzak Kentin İnsanları