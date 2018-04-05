Tümsiad'dan Melikgazi Belediyesi'ne Ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Akgül ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'ı ziyaret ederek, belediyenin ekonomiye ve istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Sayın Hüseyin Akgül, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yönelik özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı TÜMSİAD adına teşekkür ettiğini söyledi. TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. TÜMSİAD Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri'de girişimcilerine yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel seminerle düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımız da yine ortak çalışmaları değerlendireceğiz. Şehrimizin Anbar bölgesine yaptığımız iki lojistik alanı çok faydalı sonuçlar veriyor. Şimdi de Şehrin doğu bölgesine hammadde ve pazarlama için lojistik alan oluşturacağız" dedi.

TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akgül ve Yönetim Kurulu Üyelerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine Melikgazi İletişim Merkezi ile Yeni dinlenme ve Sergi Salonu'nu gezdirerek bilgiler verdi. - KAYSERİ