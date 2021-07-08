Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli?

Son dakika gelişmesi olarak Tümer Metin ve Şenol Güneş polemiği gündeme geldi. Basın toplantısında yaşanan bu durumdan sonra Tümer Metin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli?

Euro 2020 Avrupa Şampiyonasına dair değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş ile Tümer Metin arasında polemik yaratacak karşılıklı konuşma gündeme geldi. Basın toplantısında yaşanan bu durumdan sonra Tümer Metin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

TÜMER METİN KİMDİR?

Tümer Metin, 14 Ekim 1974 tarihinde Zonguldak'ta doğan orta saha mevkiinde görev alan Türk eski futbolcudur.

Zonguldakspor altyapısında futbola başlayan Tümer Metin, burada 1993 senesinde Zonguldakspor A takımına yükselmiştir. Üç sene Zonguldakspor'da başarılı bir performans sergiledikten sonra 1993-1994 sezonunda Karadeniz yöresinin güçlü takımlarından Samsunspor'a transfer olmuştur. Samsunspor'da takıma bir sene sonra katılan İlhan Mansız'la güçlü bir ofansif ikili oluşturmuştur.

Neticesinde 2001-02 sezonunda İlhan Mansız'la beraber Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş'taki ilk senesinde orta derece bir performans sergilese de Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olmuştur. Aynı sezon Beşiktaş'la UEFA Kupasında çeyrek final oynayarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi derecesinde pay sahibi olmuştur. Beşiktaş taraftarı ona 'Tümgeneral Tümer' lakabını vermiştir, Bu oldukça başarılı sezondan sonra Beşiktaş'ta dört sene oynadıktan sonra, düşen performansından dolayı ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubuyla olan ilişkisi sonucu 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'deki ilk senesinde Süper Lig Şampiyonu olmuştur ve bu başarıda önemli pay rol oynamıştır. Askerlik sorunları yüzünden 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Yunanistan'ın Larissa takımına kiralanmıştır. Askerlik ile ilgili sorunu olan Yaş Yasasının çıkmasıyla 2009-2010 sezonu başında Türkiye'ye geri döndü. Ara transfer döneminde tekrar Larissa'ya transfer oldu.

Tümer Metin, 2011-2012 sezonu öncesi Super League (Yunanistan) ekibi Kerkyra'ya transfer olmuştur.

Kerkyra ile Yunanistan macerasını ve aktif futbol hayatını sonlandırarak 10 Aralık 2011'de futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

34 kez millî takımlara çağrılan Tümer Metin, 2 kez Türkiye A2 millî futbol takımı, 32 kez de Türkiye A millî takım forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir.

Başarıları

Süper Lig Şampiyonluğu

2002-2003 Beşiktaş

2006-2007 Fenerbahçe

Türkiye Kupası

2005-2006 Beşiktaş

Türkiye Süper Kupası

2007 Fenerbahçe

TÜMER METİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tümer Metin, 1974 doğumlu olup 47 yaşında ve Zonguldaklıdır.