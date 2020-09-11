Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Tümer Metin hayatı ve biyografisi!
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Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Tümer Metin hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tümer Metin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Tümer Metin hayatı ve biyografisi! Tümer Metin kimdir?

Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Tümer Metin hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:49

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Tümer Metin hakkında araştırmalar yapılıyor. Tümer Metin kimdir? Tümer Metin kaç yaşında, nereli? Tümer Metin hayatı ve biyografisi!

TÜMER METİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1974

Tümer Metin kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Zonguldak, Türkiye

Boy: 1,76 m

Kilo: 69 kg

Zonguldakspor altyapısında futbola başlayan Tümer Metin, burada 1993 senesinde Zonguldakspor A takımına yükselmiştir. Üç sene Zonguldakspor'da başarılı bir performans sergiledikten sonra 1993-1994 sezonunda Karadeniz yöresinin güçlü takımlarından Samsunspor'a transfer olmuştur. Samsunspor'da takıma bir sene sonra katılan İlhan Mansız'la güçlü bir ofansif ikili oluşturmuştur.

Neticesinde 2001-02 sezonunda İlhan Mansız'la beraber Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş'taki ilk senesinde orta derece bir performans sergilese de Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olmuştur. Ayni sezon Beşiktaş'la UEFA Kupasında çeyrek final oynayarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi derecesinde pay sahibi olmuştur. Beşiktaş taraftarı ona 'Tümgeneral Tümer' lakabını vermiştir, Bu oldukça başarılı sezondan sonra Beşiktaş'ta dört sene oynadıktan sonra, düşen performansından dolayı ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubuyla olan ilişkisi sonucu 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'deki ilk senesinde Süper Lig Şampiyonu olmuştur ve bu başarıda önemli pay rol oynamıştır. Askerlik sorunları yüzünden 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Yunanistan'ın Larissa takımına kiralanmıştır. Askerlik ile ilgili sorunu olan Yaş Yasasının çıkmasıyla 2009-2010 sezonu başında Türkiye'ye geri döndü. Ara transfer döneminde tekrar Larissa'ya transfer oldu.

Tümer Metin, 2011-2012 sezonu öncesi Super League (Yunanistan) ekibi Kerkyra'ya transfer olmuştur.

Kerkyra ile Yunanistan macerasını ve aktif futbol hayatını sonlandırarak 10 Aralık 2011'de futbolu bıraktı.

Tümer Metin kariyerinin bu döneminde TRT Spor'da Stadyum programına spor yorumculuğu yapmaktadır.

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