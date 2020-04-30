TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulundan Covid-19'a yönelik öneriler Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19'a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına oluşturduğu TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19'a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına oluşturduğu TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Kurulun ikinci toplantısında özellikle virüsün yayılımını durdurabilecek önlemler, tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ve virüsün ekonomik boyutu tartışıldı. Toplantı açılışına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, özellikle kendi kendine yetebilen ve üretebilen bir Türkiye vurgusu yaptı.

Başkan Bilge, TÜMBİFED çatısı altında oluşturulan Sivil Toplum Kurulu'nun başkanlığında yürütülen ve tarım, ekonomi, sağlık konuları hakkında önemli görüşlerin paylaşıldığı toplantıların periyodik olarak yapılmaya devam edileceğini ve federasyonun web sitesi üzerinden yayınlanarak kamuoyunun faydasına sunulacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Katılımcılar arasında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise Covid'e göre yaşam tarzlarının yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle klimalara karşı dikkat edilmesi gerekiyor, klima filtrasyon sistemlerinin temizliği ve yeniliği çok önemli bir konu, raporlar gösteriyor ki hava, mutlaka hareket etmeli ve durağan olmamalı" dedi.

Moderatörlüğünü Arif Ekşi'nin yaptığı toplantıya TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'nin yanı sıra Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Prof. Dr. Kadir Seyhan, Prof. Dr. Kenan Aydın, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Engin Özhatay, Prof. Dr. Meral Uzunöz, Prof. Dr. Ersan Başar, Prof. Dr. Orhan Şen, Mehmet Hüsrev, Yılmaz Pekmezcan, Ali Rıza Şişman, Ayşe Çebi ve Abdülbaki Akbulut katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA