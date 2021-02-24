Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' davasında yargılanmasına başlandı
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Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' davasında yargılanmasına başlandı

24.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:14
Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' davasında yargılanmasına başlandı

BAĞIMSIZ Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

BAĞIMSIZ Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Basına kapalı görülen duruşmada, 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen Çelik'in suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.  

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜDavanın ilk duruşması, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul edilerek, salona taraflar ve avukatları dışında, basın mensupları ve izleyicilerin alınmayacağını bildirdi. Duruşmada D.K.'nın şikayetini tekrarladığı ve olayı tekrar anlattığı, Tuma Çelik'in ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyanların ardından mağdur avukatları Çelik'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.KADEM'DEN AÇIKLAMADavaya katılma talepleri kabul edilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dernekte çalışan D.K'nın, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini belirterek, bu iddianın ardından HDP'den istifa eden Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığını ve Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendiğini hatırlattı. Davanın ilk duruşmasında taraflar ile tanıklardan bir kısmının beyanlarının alındığını anlatan Yanık, duruşmanın 12 Mart'a ertelendiğini kaydetti. Yanık, "Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanması başlanan Tuma Çelik hakkında adaletin hak ettiği cezayı vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

 


Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' davasında yargılanmasına başlandı
Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' davasında yargılanmasına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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