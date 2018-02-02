Tüm Türkiye Kilis'te Kenetlendi

Roketlerin düştüğü Kilis'te cuma namazında Türk ordusu için dua edilirken, çeşitli illerden ve Azerbaycan'dan gelen gaziler de harekata destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na toplumun her kesiminden destek veriliyor. Roketlerin düştüğü Kilis'te halk, Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenini dile getiriyor.

Kilis Hacı Cümbüş Camii, kılınan cuma namazı sırasında doldu taştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden vatandaşların da geldiği camide Türk Silahlı Kuvvetlerinin muzaffer olması için dua edildi. Ellerin semaya açıldığı camide çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycan Gazisi Kilis'e destek için geldi

Azerbaycan Karabağ Gazisi İbad Guseynov, Türkiye Cumhuriyetine destek için Kilis'e geldi. Bakü'de Türkiye lehine destek mitingi düzenleyen Karabağ Gazisi Guseynov, Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı harekatı desteklediğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok doğru bir şey yapıyor. Bakü'de Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyetine destek mitingi yaptım. Türkiye'de vatandaşların birlik ve beraberliğini görünce çok sevindim. İnşallah terörü temizleyecekler. İnşallah bundan sonrada Karabağ'da da temizlik yapılır" dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan da Müslümanlarının kalbinin Türkiye ile birlikte attığını belirterek, "Azerbaycan'dan gelen misafirimize teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye cemiyetlerinin temsilcileri var. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Bütün dünyada Müslümanların kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Ülkemizin huzuru, sınırlarımızdaki güvenliğin sağlanması, dünya barışı için çok bu harekat önemlidir. İnşallah güç birliği ile terör örgütünü bitireceğiz. Bugün düşen 3 rokette 1 kişi ağır yaralı, ameliyata alındı. İnşallah iyi olacak. Atılan roketler Kilis'in güneybatı istikametinden PYD/PKK tarafından atılıyor" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kuvayi Milliye derneklerine üye onlarca kişi de Kilis'e destek için geldi. Kadın-erkek birçok Kuvayi Milliye derneği temsilcisi, ilerleyen yaşlarına rağmen Kilis'e kadar gelerek destek mesajları verdi.

Diğer taraftan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara dikilmesi için 2 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı da 3 bin kişiye helva ikramında bulunurken, Kızılay tarafından cami avlusunda kan bağışı kampanyası düzenlendi. - KİLİS