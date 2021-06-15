Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların ilk doz aşıları uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların ilk doz aşıları uygulanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Yaş sebebiyle sırası gelen vatandaşların aşılanmasına da devam edildi.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde aşı olmaya gelenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Hastanede aşı sorumlusu olarak görev yapan hemşire Hatice Samur, bugün itibarıyla randevu sayısının 9 bine ulaştığını ancak aşı hakkı olduğu halde randevu almayan kişileri de aşıladıklarını söyledi.

Bu nedenle sayının 9 bini geçtiğini belirten Samur, aşıya olan ilgiden ve yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti. Hatice Samur sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olmak için hastaneye gelen Ebru Pütün aşının bu kadar yaygınlaşmasından ve bu imkanın tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnsanların aşıya karşı duyarlı olduğunu ve sıraya girdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Pütün, "İnşallah olumlu sonuçlarını alacağız diye ümit ediyorum." dedi.

Aşı için gelenlerden Sahide Esra Oto da aşıyla birlikte salgını azaltma yolunda ilerlemeyi umut ettiğini söyledi.(2)

Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Tüm SGK'li çalışanların aşılanmasına başlandı, aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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