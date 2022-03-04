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Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

SAKARYA (AA) - Karabük'te "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde AFAD yetkililerinin de katıldığı deprem tatbikat düzenlendi.

75. Yıl İlkokulu'ndaki tatbikatta, sirenlerin çalmasının ardından öğrenciler sıraların kenarında kendilerini korumaya aldı.

Öğretmenlerin yönlendirmesiyle sırayla ve seri şekilde sınıflarından ayrılan öğrenciler, okulun bahçesindeki alanda toplandı.

Okul bahçesine çıkan öğrencilere, yetkililerin bilgi vermesinin ardından tatbikat tamamlandı.

Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Deprem Haftası, Tatbikat, Sakarya, Karabük, Güncel, Haberler

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