Tüm Kocaeli'de olduğu Karamürsel'de nefesler tutuldu

Kocaelispor ezeli rakibimiz Sakarya spor ile 2.Lig Play-Off finalinde karşılaşacak. Maç sonrası kazanan takım 1.lige çıkacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaelispor'a destek vererek Karamürsel'i yeşil-siyah Kocaelispor bayraklarıyla donattı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek; "Tüm Kocaeli'de olduğu gibi Karamürsel'de de nefesler tutuldu. Kocaelispor birinci lig hasretine 13 yıl sonra kavuşacak ve 2.lig şampiyonu olarak 1.lige çıkan takım olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler