Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
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Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu

Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'taki tarihi Kalın Tren İstasyonu, ünlü şair Özdemir Asaf'ın kalemi aldığı şiir ile Türk Edebiyatındaki yerini koruyor.

Sivas'taki tarihi Kalın Tren İstasyonu, ünlü şair Özdemir Asaf'ın kalemi aldığı şiir ile Türk Edebiyatındaki yerini koruyor. Ünlü şairin Sivas Kalın Tren İstasyonu tanık olup yazdığı şiiri, tarihi istasyonun duvarını süslüyor.

Ünlü şair Özdemir Asaf, 1950'li yıllarda Sivas'ın Damlacık Köyü yakınında bulunan Kalın İstasyonuna gelip bir gece istasyonda kaldı. İstasyonda görevli tek memurun aynı zamanda; İstasyon müdürü, hareket memuru ve gişe memuru olarak görev yapması Asaf'ın dikkatinden kaçmadı. Asaf bu durumu kaleme alarak mısralara döktü. Kalın İstasyonu isimli şiirine 1955 yılında yayınlanan 'Dünya Kaçtı Gözüme' adlı kitabında yer verdi. Asaf'ın bu şiiri bir levhaya işlenerek istasyonun duvarına asıldı.

Asaf'ın tarihi istasyon için yazdığı şiir şu şekilde;

Kalın istasyonu müdürü,

Hasan Kalabalık.

Kalın istasyonu hareket memuru,

Hasan Kalabalık.

Kalın istasyonu gişe memuru,

Hasan Kalabalık.

Bir akşam, memurlarını,

Akşam yemeğine çağırdı.

Yenildi, içildi geç vakitlere kadar,

Hikayeler anlatıldı.

Kalın istasyonu müdürünün evinde,

O gece yatıya kalındı.

Asaf, bir geceyi istasyonda geçirmiş

Kalın İstasyonu Eski Çavuşu Halit Varol, "Yol bekçisi olarak Devlet Demir Yollarına girdim daha sonra Kalın İstasyonuna çavuş oldum. 42 sene 8 ay burada yol çavuşluğu, yol bekçiliği görev yaptım. Özdemir Asaf zamanında buraya gelmiş, burada bir gece konaklamış. Burada çalışma zorluklarını görmüş ve burada bir şiir yazmış. Hasan Kalabalık isminde bir istasyon şefi varmış ona misafir olmuş ve bu şiiri yazmış. Bir gece kalıp gitmiş buradan. Bu istasyon yaklaşık 90 yıllık var. Yaklaşık 60 sene önce gelmiş şiiri burada yazmış" dedi.

Gördüklerini mısralara döktü

Kalın İstasyonu yakınında doğup, büyüyen Ertuğrul Varol, "Kalın İstasyonu ile ilgili genelde Özdemir Asaf'ın geldiğini söylüyorlar bizim yaşımız yetmese de. Biz sonradan duyduk, gelenler sordu daha sonra biz araştırdık gerçekten gelmiş, burada bir gece kalmış, şiir yazmış ama dediğim gibi bizim aklımız yetmiyor onun geldiği zamanlara. Dışardan gelen insanlar sordu bizde yaşımızın yetmediğinden dolayı bilmediğimiz için bizde merak edip internetten araştırdık gerçekten gelmiş, şiir yazmış, bir gece kalmış. İstasyon şefi Hasan diye birisi hatırlamıyorum ama öyle birisiyle bir muhabbeti geçmiş. İçeride hareket memurluğu bölgesinde bir duvarda var yazdığı şiir. Kaldığı gibi anlatmış. Ama dediğim gibi yaş olarak net olarak bir bilgiye sahip değilim. Bizde sonradan araştırarak öğrenmiş olduk" diye konuştu. - SİVAS

Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu
Tüm işi tek başına yapıyordu, ünlü şairin dikkatinden kaçmayınca şiir oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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