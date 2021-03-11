Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu
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Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu

11.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:02

Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaymakamdan esnafa, öğrencisinden öğretmenine, idarecisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu.

Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaymakamdan esnafa, öğrencisinden öğretmenine, idarecisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesi üzerine Kastamonu'nun Daday ilçesinde tüm ilçe halkının katılımıyla İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Halk Oyunları Antrenörü Nilgün Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi Ercan Türkmen önderliğinde 'Daday İstiklal Marşını Okuyor' projesi geliştirildi. Etkinlik kapsamında Daday İlçe Kaymakamı Mehmet Sert başta olmak üzere kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, okul idarecileri, esnaf, siyasi parti temsilcileri gibi tüm ilçe halkının katılımıyla İstiklal Marşı okundu.

İlçenin tarihi ve kültürel güzelliklerinin de yansıtıldığı, 'Daday İstiklal Marşı'nı Okuyor' isimli video kaydı, sosyal medyada yayınlandıktan kısa bir süre sonra çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak beğenildi.

Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu
Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu
Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu
Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN YILMAZ

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