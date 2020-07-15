Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: "Özel güvenlikçilerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: "Özel güvenlikçilerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz"

Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Tuba Özgüney, özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatlarında yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle aile ve sosyal yaşamlarında bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını özelliklede görevlendirme ile görev yapanların iki kira ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney:
15.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:00

Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Tuba Özgüney, özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatlarında yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle aile ve sosyal yaşamlarında bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını özelliklede görevlendirme ile görev yapanların iki kira ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Başta Göç İdareleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlar olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında olsun gerekse özel sektörde özel güvenlik görevlisi olarak uzun yıllardır çalışan özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetleri günden güne artıyor. Bugüne kadar yapılar görüşmelerde sorunların tam olarak çözüme kavuşturamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Danışmanı Tuba Özgüney, özellikle uzun süreli çalışma sisteminin özel güvenlik personelinin ruhsal sağlığını bozduğunu belirtti. Genel olarak 12 saatlik mesai ile çalışan özel güvenlik personellerinin ailelerine ve sosyal yaşamlarına zaman ayıramaması sonucunda ilerleyen süreçlerde ruhsal sıkıntılara girdiğini bu durumunda aile yaşantısına etki ettiği söyledi.

Özgüney, Genel Başkan Hakan Budak ve sendika yöneticilerinin sık sık Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlikçilerin sıkıntılarını tespit etmek ve sendika şube ve temsilciliklerin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla gezi düzenlediklerini açıkladı. Bu gezilerde gördükleri en büyük sorunun ise Göç İdareleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yaşadıkları problemler olduğunu ifade eden Özgüney, "Yaptığımız bu gezilerde üyelerimizin sıkıntılarını yerinde dinleyip, tespit ederek çözüm yolları arıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gezilerde gördük ki en büyük sorun Göç İdarelerinde görev yapan özel güvenlikçi arkadaşlarımızın durumları. Bu arkadaşlarımıza pandemi süresince yeterli kişisel korunma sağlanmadığını gördük. Elbisesinden, maskesine, eldivenine kadar bir sıkıntı. Asgari ücretle çalışan bu arkadaşlarımız görevlendirme ile başka illerde görev yapıyorlar. Böyle olunca da pandemi nedeniyle evini ailesini yeni görev yerine götüremeyen veya gittiği ilde ne kadar kaç ay kalacağı net belli olmayan arkadaşlarımız kendilerine bir ev tutuyorlar. Göç İdarelerinde görev yapan arkadaşlarımızın yüzde 80'ine yakını evli. Ailelerini de götüremedikleri için iki ev kirası ödemek zorunda kalıyorlar. Bir asgari ücretle iki kira ödemek zorunda kalan arkadaşlarımız ailelerini nasıl geçindirecekler. Ayrıca görevlendirme ücretlerinin ödenmesinde de sıkıntılar yaşıyorlar. Bu görevlendirmelerin durdurulması ve ödenmesi gereken görevlendirme ücretlerinin bir an önce ödenmesini ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Özgüney, özel güvenlikçilerin ve sendika şubeleri ile temsilciliklerin sıkıntılarını yerinde tespit etme gezilerinin bundan sonrada rutin olarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu Güncel
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Özkoç Halife Hafter Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Serdar Ortaç Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: "Özel güvenlikçilerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:01:40. #1.15#
title