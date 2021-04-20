Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi
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Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninde yan yana geldiklerinde ne konuştukları merak konusu olan Prens kardeşlerin sözleri deşifre edildi. Dudak okuma uzmanlarının deşifresine göre Prens William kardeşine törenin "harika" olduğunu söylerken Prens Harry ise abisine "İstediği gibiydi" cevabını verdi.

İngiltere, Kraliçe 2. Elizabeth''in eşi Prens Philip'i cumartesi günü düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği törende, araları uzun bir süredir kötü olan Prens kardeşler William ve Harry'nin yan yana gelişi de çok konuşuldu.

İSTEDİĞİ GİBİYDİ"

Günlerdir yana yana geldikleri kısa sohbetlerinde ne konuştukları merak konusu olan ikilinin sözleri, dudak okuma uzmanları tarafından deşifre edildi. Konuşmada, Prens William kardeşine törenin "harika" olduğunu söyledi. Prens Harry ise abisine "İstediği gibiydi" cevabını verdi.

"AH O MÜZİK"

Uzmanlara göre her ikisi de maskelerini çıkardığında 38 yaşındaki Cambridge Dükü, 36 yaşındaki kardeşine, "Evet harikaydı, değil mi" dedi. Prens William ise sonrasında kardeşine, "Kesinlikle güzel bir törendi, ah, o müzik…" ifadeleriyle yanıt verdi.

Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi
Damla Çelikli
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